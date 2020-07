I 5 nuovi casi di Coronavirus, registrati in provincia di Imperia domenica dalla Asl, non fanno parte di un unico focolaio e non destano particolare preoccupazione. I casi realmente nuovi sono due mentre gli altri sono ricoveri di pazienti già noti. Si tratta di due anziani che arrivano da ricoveri e la loro positività è stata scoperta nell’ambito di accertamenti, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

