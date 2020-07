Una anziana è caduta quest’oggi dalla scaletta di via Zara ferendosi in modo tale da dover essere trasportata in ospedale. La scaletta è al centro dell’attenzione dei residenti della via perché è diventata pericolosa e necessità manutenzione come ha denunciato un amministratrice condominiale di uno dei palazzi che affacciano sulla piccola via del centro cittadino

