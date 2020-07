In attesa di concordare con gli operatori del mercato coperto su come posizionare gli scanner che in automatico avviseranno la clientela sulla loro temperatura corporea, se superiore al 37,5 gradi sono considerati soggetti a rischio, considerando eliminabili i tornelli almeno per le entrate da Via Repubblica, l’Amministrazione Scullino parte con il rifacimento dei bagni, considerati dal Sindaco e dagli assessori De Villa, commercio, e Ascheri, lavori pubblici, come orami improcrastinabili. Dichiarano dalla Giunta:”Igiene e pulizia devono prevalere, lo avevamo promesse agli operatori e ai frequentatori del mercato, adesso la promessa è mantenuta. Verrà un bel lavoro voluto da tutti. Quando saranno pronti, a breve, metteremo anche un gestore in modo che oltre ad essere nuovi rimangano puliti. Noi crediamo molto nel nostro mercato di ortofrutta, noto in Francia e soprattutto nel Principato di Monaco, per i suoi prodotti prelibati e genuini, spesso a chilometro zero. Siamo dalla parte dei nostri mercatali”.

