Incidente mortale ieri sera a Genova Nervi. Una ragazza di 18 anni è morta nello scontro tra la moto su cui viaggiava, guidata da un amico di 21 anni, e un’altra moto. L’amico è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino. Non è escluso che possa esserci un terzo veicolo coinvolto. La ragazza, di Milano, era in vacanza a Genova con la famiglia.

