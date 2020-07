Secondo l’indagine Governance Poll 2020 sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per !Il Sole 24 Ore” da Noto Sondaggi, passa al 48% la popolarità del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rispetto al 34,4% del 2015. Tra le città capoluogo cala, invece, del 4,8% rispetto a quando è stato eletto la popolarità del sindaco di Imperia Claudio Scajola che scende al 47,2%,

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta