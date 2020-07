“Sono soddisfatta di avere approvato oggi in giunta la nuova legge elettorale che promuove l’equilibrio di genere. Nella mia esperienza politica ho sempre lavorato bene con le colleghe e nella Lega ho incontrato tante donne capaci”.

Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale (Lega).

“Ora in consiglio regionale – ha spiegato Viale – siamo solo quattro donne su 31 consiglieri. Per questo motivo ritengo sia importante promuovere la presenza femminile con una legge regionale che lasci la libertà di scelta all’elettore e promuova l’equilibrio di genere nelle candidature. Sono certa che il consiglio regionale saprà cogliere e valorizzare questa opportunità”.

Correlati