SITORNAINCAMPO. Mai hashtag fu più azzeccato. Stasera alle ore 20.15 sul terreno del MorganaBeach in lungomare Trento e Trieste con la prima sfida tra i campioni in carica di Elia Cashmere contro la formazione del San Marco Beach Bordighera, inizia ufficialmente il Torneo a 6 “25° Torneo Internazionale Città di Sanremo”.

Venerdì è stato effettuato il sorteggio delle 26 squadre partecipanti per definire i 4 gironi e il calendario, si giocheranno tre partite a sera alle 20.15, 21.15 e 22.15 senza soluzione di continuità sino alla finalissima che si svolgerà domenica 9 agosto. Gli appassionati sportivi potranno godersi lo spettacolo direttamente dalla passeggiata, così da poter allietare le serate guardando partite, si spera di grande livello, visti i numerosi calciatori della provincia e non solo che si daranno battaglia.

Grande curiosità e attenzione sarà rivolta alla compagine Nizzarda del St. Roch, che debutterà domani sera nell’ultima partita serale contro la formazione Imperiese dell El Imperio.

I palloni di tutti gli incontri, usati nella serie A di calcio a 5, sono offerti da SportingVip e ogni sera su Radio Intemelia verranno effettuati servizi per rimanere aggiornati sui vari risultati delle sfide serali.