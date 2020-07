La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, a margine di una conferenza alla stazione alta velocità ‘Mediopadana’ di Reggio Emilia, ha dichiarato: “Stasera, prima del Consiglio dei ministri, prenderò una decisione sui controlli della rete autostradale in Liguria. La regione ha più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema della viabilità italiana e nel tempo si sono accumulati pesanti e profondi ritardi nei controlli e nelle manutenzioni”.

Autostrade in Liguria, la Ministra De Micheli: “Stasera una decisione sui controlli della rete autostradale”