Anche stamani sulle autostrade in Liguria si sono formate lunghe code a causa dei cantieri aperti per messa in sicurezza delle gallerie. Si registrano già 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est. Sull’A10, verso Genova, 3 Km tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola. 3 Km anche tra bivio A10/A26 e Genova Pegli.

