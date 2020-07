Ha riscosso un ottimo successo la presentazione del “Quaderno della memoria”, un autentico volumetto-enciclopedico , curato dal sergente Dario Canavese, Presidente onorario del Gruppo Alpini di Ventimiglia, in un impegnativo lavoro di ricerca dei Monumenti e lapidi in Città e frazioni. Nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio, presso l’Orangerie dei Giardini pubblici un numeroso pubblico accolto dal Sindaco Scullino e dal vice Bertolucci, ha potuto ascoltare le parole dell’autore con i ringraziamenti e gli interventi della giornalista Miriana Rebaudo e dell’appassionata d’arte Valentina Zunino. Apprezzata la veste tipografica (Alzani Editori) dell’opera che comprende 187 foto a colori su carta patinata e suddiviso in 10 capitoli comprendenti Monumenti e lapidi ai Caduti delle guerre , personaggi illustri, targhe stradali, lapidi militari,opere d’arte, fontane, uno autentico “spaccato” tra Storia e attualità , a memoria di una vita non trascorsa invano. Al buon esito dell’iniziativa si è brindato nel corso di un gradito rinfresco con il principale “sponsor” “La Fondazione Livio Casartelli”. Si consiglia la lettura del volumetto in Biblioteca e l’acquisto in libreria e le edicole di Ventimiglia ( Euro 15). Nella foto di Eduardo Raneri vediamo l’autore ( con mascherina ) dopo la firma del suo libro ad una gentile lettrice.

E. R.