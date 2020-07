Regione Liguria inoltre ricorda che si tratta di una app innovativa per valorizzare il grande patrimonio di offerte turistiche della liguria e renderlo disponibile per cittadini e turisti.

Si tratta di un app molto agevole e funzionante che non presenta alcun problema, basta scaricare quella giusta e corretta. Basta eliminare la vecchia app e installare la nuova. Per poterne usufruire un utente deve, se ha apple, fare l’aggiornamento; se ha Android disinstallare la vecchia e scaricare la nuova.

Regione Liguria comunica che la app “La Mia Liguria” è perfettamente aggiornata e funzionante, al contrario di quello che è stato diffuso su alcuni blog. Per poterla vedere basta scaricare l’ultima versione della app su cui sono presenti gli eventi relativi al luglio 2020.

Turismo in Liguria, app “La mia Liguria” aggiornata e funzionante