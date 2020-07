A Genova la Polizia ha arrestato 5 ecuadoriani che hanno sfasciato un negozio perché il commerciante alle 7 di mattino, non ha potuto vendere loro delle birre. I cinque hanno scardinato la porta e sfasciato le suppellettili. Dopo aver preso a cazzotti il commerciante e averlo minacciato con un coltello, sono sono andati a bere in un altro bar dove sono stati trovati dalla Polizia.

