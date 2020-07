Parleranno della voglia di tornare a fare Fiesta e saranno intervistati questa sera da Riccardo Ghigliazza all’Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare: sono il collettivo imperiese Aria Fresca, un gruppo 15-20 ragazzi, che propongono un approccio inconsueto e innovativo agli eventi. Gli Aria Fresca organizzano feste, djset, in spazi diversi da quelli tradizionali e con modalità inedite e originali: la loro proposta è un patchwork di musica, pittura, live painting, libri, creatività a 360 gradi, che evolve e muta di evento in evento. Il guru del gruppo è Erik Kuli, ne fanno parte anche Silvio Sasso, Riccardo Gatani e molti altri. Erik Kuli sarà l’ospite di Riccardo Gus Ghigliazza e Dj Poppy animerà musicalmente l’appuntamento che, oltre che sui social del Comune, sarà live anche su Radio GRock. “Una roba Fresca per fare Fiesta”.

Cambio di programma, invece, per lunedì. Non ci sarà il cantautore sanremese Amedeo Grisi, il suo posto verrà preso dal tenore Gaetano Labalestra, pugliese di nascita e sanremese di adozione. Appassionato della lirica e della canzone melodica sin dalla più tenera età, Gaetano ha studiato il belcanto e si è esibito in numerosi concerti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui un’esibizione memorabile alla presenza del Principe Albert II di Monaco. Numerosissime le sue apparizioni su Raiuno, Sky, Raidue. Premiato nel 2005 con medaglia d’Argento alla carriera consegnata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

