I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Imperia nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente un incensurato S.G., classe 69.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, durante un normale controllo nel centro urbano di Diano si determinavano ad effettuare una perquisizione più accurata a seguito della quale rinvenivano 2 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in ovuli celati in un involucro di cellophane.

Accompagnato nella caserma di viale Giacomo Matteotti a Imperia, dopo le formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di questo capoluogo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Il giudice monocratico di Imperia nella mattina odierna ha convalidato l’arresto, disponendo il rinvio ad altra udienza per la celebrazione del processo in stato di libertà.

Correlati