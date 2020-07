A Ventimiglia il 12 luglio si rinnova il Consiglio del Comitato di quartiere di Latte. Le elezioni per il rinnovo si svolgeranno dalle 9 alle 12 al campetto della Chiesa di San Bartolomeo. Chiunque, residente nel territorio di competenza, frazioni di Latte, Sealza, Mortola, Villatella, Sant’Antonio, Grimaldi e frazioni minori della vallata, desideri partecipare al Nuovo Comitato può presentare, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 del giorno 10 luglio, La propria candidatura presso il banchetto situato ai Giardini di Latte, presentando documento di identità ai Consiglieri che raccoglieranno le adesioni.

I Consiglieri incaricati predisporranno una lista dei candidati da sottoporre al voto dei cittadini con la possibilità di quattro preferenze. Ogni elettore dovrà presentare un documento di identità per poter votare. Il Nuovo Consiglio del Comitato di quartiere di Latte sarà composta da diciotto Consiglieri tra cui il nuovo Presidente.

Per informazioni sarà possibile consultare il regolamento sulla pagina Facebook

del Comitato all’indirizzo https://www.facebook.com/comitatodilatte o tramite i

Consiglieri attualmente in carica

