Un Tir carico di hashish, seguito dagli agenti della Narcotici di Milano, ha fatto tappa in autoporto a Ventimiglia. Il mezzo è stato poi fermato e sequestrato sulla Milano-Torino. Gli agenti del dirigente della sezione antidroga della Mobile Domenico Balsamo hanno scovato 3 quintali e mezzo di hashish. L’autista spagnolo è stato arrestato. Il camion arrivava da Valencia, la droga dal Nord Africa, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Tir carico di hashish fa tappa in autoporto a Ventimiglia