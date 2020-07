Fabio Luccisano sarà l’allenatore del Ventimiglia calcio anche nella prossima stagione. L’accordo per la conferma del tecnico, dato per scontato da tempo, ora è anche ufficiale, ed è stato raggiunto con grande soddisfazione da parte di entrambe le parti. L’ottimo lavoro svolto da Luccisano nello scorso campionato aveva cominciato a dare i suoi frutti nel girone di ritorno, quando la squadra era rientrata in piena corsa per la qualificazione ai play-off. La sensazione è quella che il lavoro sia stato interrotto sul più bello e nella prossima stagione bisognerà portarlo a termine nel migliore dei modi, facendo ritorno nel campionato di Eccellenza.

Correlati