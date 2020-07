Il Comitato Utenti Trenitalia del Ponente contesta la soluzione di eliminare l’obbligo di sedersi “a scacchiera”: “Siamo preoccupati per la nostra salute, i treni sono sovraffollati, chiediamo verifiche sull’aria condizionata e più controlli sull’uso delle mascherine”. Problemi anche sui collegamenti da e per il Ponente per l’alto numero dei passeggeri, con l’impossibilità di acquistare il biglietto su treni regionali ed Intercity, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

