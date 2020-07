Il Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per le prestazioni del calciatore Andrea Negro per la stagione sportiva 2020-2021.

Andrea, difensore classe ’95, arriva alla corte di Simone Siciliano dall’Ospedaletti con cui ha disputato il campionato di Eccellenza, in passato ha vestito la maglia del Savona in Lega Pro e le casacche di Sanremese ed Argentina, disputando numerosi campionati di serie D ed Eccellenza.

Augurandogli buona fortuna tutta la società del Taggia è felice di dargli il benvenuto nella famiglia giallorossa.

Correlati