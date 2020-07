Prime novità in casa Camporosso, dopo la conferma nei giorni scorsi in panchina di mister Carmelo Luci. Resteranno ancora una stagione in rossoblu quattro giocatori importanti e che hanno fatto molto bene. Stiamo parlando dei difensori Antonio Cordì e Simone Piana, ma anche dei centrocampisti Kevin Grifo e Matteo Luci. In attesa dei primi colpi sul mercato, ecco quattro conferme importanti per la rosa rossoblu.

