L’Aurelia tra Cervo e Andora, una volta terminati i lavori di protezione della carreggiata, è stata riaperta al traffico ieri pomeriggio dopo oltre tre settimane di chiusura a causa della frana a Capo Mimosa. L’interruzione sull’Incompiuta, a Diano Marina, sarà, invece, smantellata stamani, con un giorno di ritardo rispetto al previsto, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

