Vorrei esprimere a nome della Lega Ventimiglia la nostra soddisfazione per l’approvazione di un emendamento che riconosce, finalmente, un contributo economico per i lavoratori frontalieri italiani, categoria di lavoratori molto presente nella nostra città. Ringraziamo tutti i gruppi parlamentari che hanno compreso la necessità di aiutare questi lavoratori ed in particolare l’on. Flavio Di Muro da sempre attivo su questo fronte, nonché i suoi colleghi deputati della Lega in commissione bilancio che hanno proposto ed ottenuto che la copertura economica di questa misura fosse di 6 milioni di euro, anziché i 3 inizialmente previsti, e questo contribuirà a dare maggiori risposte alle domande che perverranno dal nostro territorio.

Massimo Giordanengo Consigliere comunale di Ventimiglia con delega ai rapporti transfrontalieri

