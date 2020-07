Sono quattro i bambini iscritti alla scuola materna Caldani di Molini di Triora. Ne manca uno per raggiungere il numero minimo necessario ed evitare la chiusura. Il tentativo di salvare la scuola viene portato avanti dall’associazione “Glori the place to be”, dalla sindaca Manuela Sasso e dall’assessore Daniela Bracco. L’appello è rivolto non solo a famiglie provenienti fa fuori Comune, ma anche da fuori provincia, come scrive Angelo Boselli su “Il Secolo XIX”.

Correlati