Primo appuntamento col cinema all’aperto a Imperia. Domenica, 5 luglio, alle ore 21.30, all’interno della splendida cornice del Parco di Villa Faravelli, si svolgerà la proiezione de “Il Marchese del Grillo”, capolavoro del regista Mario Monicelli con un grande Alberto Sordi nel ruolo di protagonista. L’ingresso è gratuito. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza. “Il cinema all’aperto è un buon modo di sfruttare i tanti e suggestivi spazi che Imperia può offrire. Già l’anno scorso avevamo sperimentato con successo questo tipo di iniziativa. Come Amministrazione abbiamo voluto inserire nel nostro calendario eventi questo appuntamento con Alberto Sordi, tra i più grandi interpreti del cinema italiano. Un omaggio a 100 anni dalla sua nascita”, commentano gli assessori a Cultura e Manifestazioni, Marcella Roggero e Simone Vassallo.

