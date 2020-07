Emanuele Fazio è mancato a 86 anni ad Augusta (Siracusa) dopo una vita trascorsa a Imperia a costruire barche. Era uno degli ultimi maestri d’ascia di vecchio stampo. Fazio era anche abilitato a insegnare, tecnico al Nautico e tutor per l’Università di Genova. Fazio lascia la moglie Grazia e i figli Alessandra, Loredana e Francesco, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

