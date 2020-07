CNA Imperia, dopo #AndareOltre, mette in campo CNApp, l’App per le imprese nata per rispondere efficacemente alla gestione degli obblighi dell’emergenza COVID 19: semplice, intuitiva, l’applicazione permetterà di risolvere numerosissime esigenze organizzative in modo automatico. Il nuovo corso di #AndareOltre, progetto firmato da CNA Imperia e Studio Aschei e Associati, ha oggi l’obiettivo di far crescere digitalmente le aziende associate per comprendere il mondo del web e contribuire attivamente alla digitalizzazione delle imprese associate. Insieme ai seminari on line del lunedì e del mercoledì cui possono partecipare gratuitamente tutti gli Associati, il progetto #Andareoltre diventa anche strumento digitale, lanciando un applicazione semplice che tutti possono usare.

CNApp, disponibile in versione Android, iOS e Windows Phone, può essere gestita da smartphone e tablet e risponde agli obblighi di legge della tenuta dei registri dei clienti, utile per gestire gli appuntamenti anche da casa. Indicata per tutti: acconciatori, estetiste, centri di wellness, ma anche stabilimenti balneari sono solo alcuni dei possibili utilizzatori.

“Un salto nel futuro marchiato CNA e Aschei Associati,”, afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, “una unione ormai consolidata e di chiaro successo sul territorio, con il supporto tecnico di Antonello Spinetti e Carlo Zunino, due professionisti del settore informatico. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le imprese in quello che è un sprint necessario per poter restare oggi sul mercato, ovvero l’utilizzo e lo sfruttamento delle possibilità offerte dal digitale, facilitando il loro lavoro e facendo risparmiare tempo nella gestione di adempimenti: le possibilità poi sono infinite.”

CNApp consente infatti alle imprese che devono gestire prenotazioni e appuntamenti con la clientela di avere a disposizione una piattaforma informatica che permetta loro di ottemperare agli obblighi derivanti dall’emergenza Coronavirus, migliorando contemporaneamente, grazie alla digitalizzazione, l’organizzazione della propria azienda.

Che cosa fa CNApp?

Attraverso l’applicazione, le aziende possono

offrire alla propria clientela la possibilità di prenotare i propri appuntamenti on line;

inviare loro “reminding”, molto utili per ricordare gli appuntamenti ai clienti più smemorati, soprattutto in un momento in cui la programmazione e la turnazione devono essere rispettati rigorosamente;

scegliere l’operatore preferito per quel servizio che hanno deciso di fare, naturalmente con la gestione da parte del titolare dell’azienda, che può nascondere tutti gli altri appuntamenti

e molte funzionalità ulteriori.

L’azienda infatti può allo stesso tempo gestire al meglio la propria attività ed essere in grado di fornire in tempo reale gli eventuali elenchi necessari per la gestione dell’emergenza Covid, che si autodistruggeranno dopo 15 giorni.

“Lo sviluppo di CNApp vuole rappresentare un aiuto tangibile alle imprese che devono gestire appuntamenti con la clientela, ma anche inviare offerte, sconti, promozioni e comunicare novità. Un vero strumento, oggi necessario, di marketing e organizzativo per rendere le aziende ancora più competitive.”, continua Vazzano. ”In prima linea per aiutare le aziende, con lo Studio Aschei abbiamo pensato ad uno strumento informatico che seguisse i tempi sempre più veloci di oggi: siamo sicuri che l’App sarà di sicuro aiuto per le nostre aziende.”

Ed incalza Luca Aschei: “Trovare professionisti così impegnati come Luciano Vazzano non è da tutti i giorni. Come Studio Associato, lavoriamo in tante realtà pubbliche e private in tutta Italia e abbiamo notato che la buona riuscita dei progetti è sempre dettata dalla passione: qui a Imperia abbiamo trovato nella direzione di CNA il giusto interlocutore perché ogni progetto è supportato dalla voglia di migliorare davvero le condizioni delle aziende associate. Sono soddisfatto di coordinare questo gruppo di esperti per trovare sempre soluzioni nuove per le piccole e medie imprese e avere un partner come CNA.”.

E continuano i seminare di #AndareOltre sul web, dove saranno spiegate le funzionalità delle app e di tutti gli strumenti a disposizione per migliorare il proprio lavoro. Gli incontri si terranno sempre al lunedì ed al mercoledì dalle 19.30 alle 20.30: per ulteriori informazioni o per richiedere il link di partecipazione ai prossimi appuntamenti, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it