Il momento tanto atteso è arrivato…stasera alle ore 19.45 , con diretta sui canali Facebook della Sanremo Calcio e con collegamenti continui da Radio Intemelia, nella splendida location dei Bagni Italia di Sanremo, verranno effettuati i sorteggi per definire i 4 gironi del Torneo a 6 ” 25° Citta di Sanremo ” che inizierà lunedì 6 luglio, fino alla finale del 9 agosto.La composizione dei gironi verrà effettuata con un software che sorteggerà sia il girone di appartenenza che il posizionamento per formare così il calendario. Le squadre iscritte saranno 26, provenienti sia da Diano Marina, sia dalla vicina Francia e anche che da oltre regione. Presente infatti anche una squadra di ragazzi di Ormea. Le partite si svolgeranno tutte le sere ( l’unico giorno in cui non si svolgeranno incontri sarà Sabato 8 Agosto ) a partire dalle 20.15 fino alle 23 circa.La compagine Elia Cashmere è alla caccia del 5° sigillo avendo vinto 4 delle ultime 5 edizioni, sicuramente sarà ancora la squadra da battere, ma il livello delle sfidanti è notevolmente alto, essendo le squadre composte dai migliori giocatori della provincia e non solo.

