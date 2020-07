Autostrade per l’Italia comunica che il programma di ispezioni delle gallerie lungo la rete ligure è entrato in una fase di particolare intensità. Per rispettare la scadenza del 10 luglio indicata dal Mit nelle prossime 7 notti si concentreranno diverse chiusure di tratti a ridosso del nodo genovese, con tempi di apertura funzionali alla tipologia dei ripristini che potrebbero rendersi necessari. Dal 10 luglio sulle tratte autostradali gestite da Aspi è prevista una fase più stabile, a seguito della riduzione del numero dei cantieri. Gli effetti sulla viabilità saranno in progressivo miglioramento entro fine luglio.

Correlati