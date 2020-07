Il Capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha approvato il piano degli interventi di somma urgenza legati al maltempo del 20 e 21 dicembre 2019. “Con questo atto – spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – distribuiamo 13 milioni di euro ai comuni colpiti dalla coda dell’eccezionale ondata di maltempo che aveva colpito la Liguria tra ottobre e dicembre, la peggiore registrata nel nostro territorio dal 1953. Nel complesso i danni causati solo per la parte riguardante il ripristino delle normali condizioni di vita, il ripristino dei servizi essenziali e l’eliminazione dei pericoli incombenti, quindi interventi indispensabili e da realizzare subito, ammontavano a ben 100 milioni di euro, senza contare i danni ai privati, alle aziende e alle realtà produttive. I fondi approvati oggi – concludono – riguardano l’integrazione dello stato di emergenza attivato a ottobre 2019, che era stato esteso per comprendere i danni causati dalle diverse ondate di maltempo che avevano colpito la Liguria nell’autunno scorso”.

13 milioni di euro per i Comuni liguri più colpiti dal maltempo nel dicembre 2019