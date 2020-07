Il Prefetto Michele Di Bari, capo delegazione del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Viminale al termine del vertice che si è tenuto in Prefettura a Imperia sulla questione migranti a Ventimiglia, ha dichiarato: “Quanto prima occorre individuare non tanto una struttura, ma un modulo flessibile di transitorietà per evitare bivacchi a Ventimiglia. I controlli vanno incrementati e resi efficienti attraverso un modulo che vede impegnate le tre forze di polizia. A fine settembre ci rivedremo di nuovo, nel frattempo speriamo che la situazione Covid si affievolisca”. Le ipotesi per il futuro riguardano un alleggerimento del centro del Parco Roya, un incremento della presenza di forze dell’ordine in città e impedire l’arrivo di nuovi migranti al confine.

