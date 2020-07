Marsha Cuccuvè (a destra nella foto), coordinatrice del centro gestito dalla Croce Rossa, a margine della visita della delegazione del dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del ministero dell’Interno. Cuccuvè ha sottolineato che la capienza del campo è di 460 ospiti, anche se dal 16 aprile, quando è stata dichiarata la quarantena per un migrante, non si registrano più ingressi. “Sono 42 gli ospiti del centro di accoglienza del Campo Roya di Ventimiglia, in prevalenza bengalesi, pachistani, nigeriani e sudanesi. Sono 39 uomini e tre donne” spiega la Cuccuvè all’Ansa.

