Trasporto su rotaia da e per la Francia nel caos questa mattina a seguito di una tragedia avvenuta tra Mentone e Monaco. Una persona è stata investita dal treno poco dopo le 8 del mattino. La conseguente chiusura della tratta ha provocato la soppressione dei convogli in territorio francese in entrambi i sensi di marcia. Disagi inevitabilmente per tutti i viaggiatori.

