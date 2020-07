Un tir ha perso un grosso blocco di cemento sull’A10, all’altezza di Varazze in direzione Genova. Il blocco ha invaso una carreggiata mentre il mezzo pesante ha sbattuto contro il guard rail. Non si sono registrati feriti, ma ci sono state ripercussioni sul traffico, con tre km di coda tra Albisola e Varazze.

