Il pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto una condanna a 16 anni di carcere per Enzo Agostino, 63enne di Taggia

che nel gennaio 2019 uccise la sorella Palma, anch’esssa pensionata. Sei colpi di scure inferti mentre la donna dormiva nella casa in via Borghi. L’uomo, che per ore vegliò il cadavere della sorella, è stato dichiarato seminfermo di mente, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

