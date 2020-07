Due uomini ed una donna di origine rumena fermati su un Suv nero sul lungomare, in corso Nazario Sauro a Sanremo sono stati arrestati con l’accusa di furto pluriaggravato. Nella loro auto i poliziotti hanno trovato alcuni Rolex, e non solo, che sarebbero stati rubati in altre province d’Italia, come scrive Lorena Rapini su “La Stampa”.

