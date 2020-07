Dal 1° luglio la famiglia Sturaro entra in società per gestire il settore giovanile biancoazzurro. Stefano, centrocampista del Genoa, al “Comunale” spiega il progetto e parla della sua carriera, del legame con la nostra città e dei suoi sogni ancora da realizzare.

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"