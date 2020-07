Riccardo Viaggi è stato confermato alla guida di Confcooperative Imperia Savona. Riccardo Viaggi, già Presidente della Cooperativa Sociale Progetto Città di Savona e Presidente di Federsolidarietà Liguria è stato riconfermato all’assemblea congressuale tenutasi in remoto, nel rispetto delle norme anti-covid. L’assemblea, la prima su piattaforma digitale a livello regionale, ha visto anche l’elezione del nuovo consiglio interprovinciale, composto da 13 membri, nonché la nomina del collegio sindacale e dei delegati che parteciperanno al rinnovo cariche di Confcooperative Liguria e di Confcooperative nazionale. Viaggi è stato eletto all’unanimità.

Oltre al rinnovo delle cariche istituzionali, l’assemblea congressuale è stata l’occasione per fare il punto della situazione sui quattro anni di mandato della presidenza di Viaggi e sulle prossime sfide che il mondo cooperativo è chiamato ad affrontare: «L’unificazione a livello regionale della nostra centrale cooperativa è un percorso che parte da lontano – sottolinea Viaggi – e il contributo che abbiamo dato come Confcooperative Imperia Savona è stato importante. Oggi celebriamo l’ultimo passaggio prima dell’Assemblea regionale del 23 luglio. L’obiettivo dei prossimi anni sarà promuovere un ulteriore ricambio generazionale, mantenere forte e vivo il presidio del territorio e promuovere un forte slancio ad innovazione sociale e tecnologica.

Importante sarà inoltre il rafforzamento delle relazioni con le Banche di Credito Cooperativo operanti nel territorio di Imperia e Savona, banche cooperative aderenti a Confcooperative che nelle due province sono presenti con 20 sportelli e hanno una raccolta di 466 milioni e impieghi per 736 milioni.“.

Ai lavori dell’Assemblea ha partecipato Stefano Marastoni, presidente regionale di Confcooperative.

Sono stati eletti come consiglieri di Confcooperative Imperia Savona le seguenti persone:

Marco Boeri (Presidente Cooperativa Sociale L’Ancora di Sanremo),

Bolla Raffaele (Presidente Cooperativa Consumo di Calice),

Botto Sergio (Presidente della cooperativa agricola Aeffecoop di Albenga,

Manuela Bruno ( Amministratrice Cooperativa Sociale Jobel di Sanremo),

Massimiliano De Andreis (Amministratore del Consorzio Liguria Pesca di Albenga),

Claudia Gazzano (Amministratrice della cooperativa agricola PatFlor di Sanremo),

Enrico Isnardi (Amministratore della Cooperativa Pellet Ingauno di Albenga),

Laura Parodi (Amministratrice del Consorzio Il Sestante di Savona),

Enrico Pennino (Presidente della Cooperativa Cairese di Carcare), Marco Ravetta (Presidente della Cooperativa Sociale Eureka di Albenga),

Claudio Serravalli (Direttore della Cooperativa Sociale Il Faro di Carpasio),

Patrizia Vasta ( presidente della Cooperativa Sociale Progetto Assistenza Sata Rita),

Barbara Visentini (Presidente Cooperativa Sociale Iso di Toirano).

Il direttore dell’Unione Interprovinciale è Simone Gaggino, mentre il direttore del Centro Servizi di confcooperative è Alberto Bianco.

Le sedi

L’unione opera attraverso 3 sedi distribuite sul territorio:

SAVONA Via Rella, 4 Tel. 019.812525 savona@confcooperative.it

CERIALE Via Aurelia, Tel.0182.930895 csa.imperia-savona@confcooperative.it

SANREMO Via Quinto Mansuino, 12 Tel. imperia@confcooperative.it

Per maggiori informazioni: www.confcooperative.it