La ASD Imperia comunica le riconferme per la stagione 2020-21 del portiere, classe ’97, Alessandro Trucco e del difensore, classe ’97, Paolo Scannapieco.

“Sono contento e ringrazio la Società per questa conferma – commenta il portiere, Alessandro Trucco, al suo ottavo anno con la maglia neroazzurra – Sarà, a prescindere, una bella stagione perché torneremo a giocare con squadre importanti che creano un ambiente fantastico all’interno dello stadio (ammesso che i tifosi possano entrare). La Società sta facendo un lavoro importante, preciso e mirato quindi ci sono ottime prospettive per il futuro. Vorrei salutare il mio amico e ormai, purtroppo, ex capitano Alessandro Ambrosini perché con lui ho condiviso tanti anni con questa maglia ed è sempre stato un punto di riferimento per me. Ciao Cap, è stato bello giocare con te”.

“Vorrei ringraziare la Società perchè crede in me – dichiara Paolo Scannapieco – Sono molto contento di rimanere qui a Imperia e tornare a giocare in serie D con un gruppo di ragazzi fantastico che lo scorso anno ha dimostrato di poter fare il salto di categoria. Questa Società, la tifoseria e tutte le persone che ci hanno seguito la scorsa stagione meritano palcoscenici diversi perchè hanno dimostrato di essere sempre vicini alla squadra anche nei momenti più difficili. Voglio anche io salutare capitan Ambrosini perchè mi sono trovato molto bene con lui sia a livello umano che calcistico, dispiace che vada via, è stato un vero piacere conoscerlo”.

