Anche in provincia di Imperia le piscine tornano aperte al pubblico con la regola di 7 metri quadri per bagnante in acqua e 10 metri quadrati per ombrellone sui solarium. Con la chiusura prolungata di tutti gli impianti comunali, chi organizza attività sportive ha un boom di domande. A Sanremo hanno riaperto le piscine del Mediterranée e del Solaro Sporting, a Isolabona le due vasche del Camping delle Rose, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

