Domani, giovedì 2 luglio, la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità e alla Sicurezza Sonia Viale sarà a Ventimiglia e a Imperia per la visita al Parco Roja della delegazione del ministero dell’Interno, guidata dal Prefetto Michele Di Bari. In particolare, alle 12.30 è previsto il sopralluogo nel centro migranti del Parco Roja e nelle aree interessate dalla presenza di insediamenti abusivi. A seguire, alle 15.00, la vicepresidente Viale parteciperà alla riunione con la delegazione in Prefettura, convocata dal Prefetto Alberto Intini.

Saranno presenti anche il presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il Questore Pietro Milone oltre ai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco e al dirigente del settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia