Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie che hanno raggiunto l’accordo con Trenitalia annunciano 27 nuove assunzioni tra personale di bordo e di macchina per sopperire alle “mancanze che si registrano da tempo nei turni degli equipaggi del trasporto regionale in Liguria”. Gli organici saranno rinforzati con percorsi di mobilità interna mirati a dare finalmente copertura alle carenze generate dai pensionamenti, sinora mai sostituiti in modo adeguato.

