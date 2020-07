A Genova i Carabinieri hanno denunciato un ecuadoriano di 45 anni accusato di aver derubato in pochi mesi l’uomo da cui lavorava come domestico, in una famiglia nel quartiere Castelletto. L’uomo si sarebbe impossessato poco per volta di gioielli per un valore di 10 mila euro per poi rivenderli a compra oro. I Carabinieri sono riusciti a recuperare alcuni monili.

