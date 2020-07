L’associazione Spes di Ventimiglia rappresenta 75 famiglie residenti nel comprensorio intemelio: nell’ambito dei servizi alla persona con disabilità, quello odontoioatrico ha sempre ricevuto una particolare rilevanza, vista la delicatezza delle tipologie di intervento rivolte a persone con disabilità motoria, disagio psichico e ritardo mentale.

“Abbiamo appreso con viva sorpresa che attualmente il servizio è sospeso – dichiara il Presidente Spes Matteo Lupi – Leggiamo altresì dell’interrogazione del Consigliere Regionale Giovanni Barbagallo al Presidente della Giunta Giovanni Toti ed all’assessore Sonia Viale: auspichiamo una risposta anche per tutti quei cittadini che lamentano il disservizio. A nome della Spes manifestiamo pertanto grande preoccupazione per la mancata riattivazione dell’attività densitica presso l’Ospedale di Bordighera, dove, sappiamo esserci attrezzatura d’avanguardia e appositi spazi. Il servizio di odontoiatria pubblico è un diritto da difendere con determinazione. Non si può sottovalutare che tale disservizio sta provocando un grande disagio per tutti i cittadini di un comprensorio di più di 100mila persone tra il confine di Stato e Sanremo. Passata l’emergenza Covid 19, riteniamo urgente il ripristino del servizio dentistico per i disabili non collaboranti, seguiti nel presidio di Bordighera con professionalità e umanità in questi anni dal personale specializzato dell’azienda sanitaria locale”.