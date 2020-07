Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha annunciato su Twitter che dal 3 luglio saranno progressivamente liberate le arterie stradali dai cantieri, con l’obiettivo di arrivare al 10 luglio con 2 corsie libere su tutta la rete viaria della Liguria. Sono in corso le verifiche sullo stato di 147 gallerie.

In Liguria dal 10 luglio due corsie libere su tutta l’autostrada