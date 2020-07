Anche il secondo volume della cosiddetta “Trilogia felina” dello scrittore sanremese Dario Daniele, dal titolo “La regina dei gatti”, sta riscuotendo successo con rilevanti vendite e notevoli apprezzamenti della critica, come era già accaduto con il precedente “Vorrei essere un gatto”. L’avvincente e originale storia dei due sorprendenti ragazzi-gatti, Leonardo e Sara, sta continuando a suscitare grande curiosità e motivi di riflessione sui delicati e attuali temi trattati. Nella nuova parte, da poco uscita in tutte le librerie, i due protagonisti, ormai diciottenni, frequentano l’ultimo anno di Liceo e sostengono l’esame di maturità. In questo periodo favoloso della loro età i due ragazzi-gatti conoscono anche l’amore sotto ogni aspetto, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro.

E’ anche stato realizzato un breve promo con spettacolari immagini (e con l’anticipazione del titolo del terzo volume, già scritto e in uscita il prossimo Natale) che in pochi giorni ha avuto centinaia di visualizzazioni: si tratta di un vero e proprio tuffo di due minuti in alcuni dei luoghi più belli e interessanti visitati dall’autore in centinaia di viaggi, anche estremi, nel mondo. E’ possibile visionare il filmato all’indirizzo youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=gyfsct6g_-Y

Ricordiamo che tutti i diritti dei libri di Dario Daniele vengono interamente destinati al finanziamento di progetti di sviluppo e cooperazione internazionale. Ulteriori informazioni si possono trovare sulla pagina facebook denominata: “I libri di Dario Daniele”.

