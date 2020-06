Ad una settimana dall’inizio del 1° torneo di calcio a 6 organizzato in provincia di Imperia Post Covid-18 che si svolgerà sul campo sintetico del Morgana Beach di Sanremo, sono 26 le squadre iscritte, il numero sperano gli organizzatori potrebbe aumentare visto che le iscrizioni sono ancora aperte e saranno possibili fino all’1 luglio.

Il sorteggio verrà effettuato, alla presenza dei vari responsabili delle formazioni venerdì 3 luglio a partire dalle 19.45 sulla splendida terrazza dei Bagni Italia, ovviamente saranno definite delle teste di serie, tra cui la squadra Elia Cashmere di Guiderdone (giocatore della Carlin’s Boys) detentrice del Trofeo cercando di venire incontro alle esigenze delle squadre che verranno dai posti più lontani (Provincia Savonese, Diano Marina e le compagini Francesi).

La speranza che anche molti appassionati e curiosi possano partecipare all’ evento, sempre rispettando le misure di sicurezza e distanziamento sociale.

Il tutto sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook e con collegamenti continui con Radio Intemelia che ricordiamo è Media Partner della manifestazione.

Il torneo 25° Citta di Sanremo si atterrà alle norme del DPCM stilato dalla Regione Liguria, le squadre entreranno in campo separatamente e dopo che a tutti i giocatori

verrà misurata la temperatura corporea attraverso un termoscanner, i giocatori che siederanno in panchina avranno l’ obbligo di indossare la mascherina e ovviamente i palloni verranno periodicamente igienizzati durante l’incontro.

Visto l’ anniversario del Torneo, gli organizzatori stanno pensando di consegnare alla squadra Vincitrice una coppa con inciso tutte le squadre vincitrici di questi 25 Anni, con l’obbligo di essere riconsegnata l’anno successivo, un atto simbolico che di fatto sancisce la rimessa in palio del trofeo.

Chi volesse mettersi in contatto con l’ Asd Sanremo Calcio per informazioni e iscrizioni può farlo sia telefonicamente o con whatsapp ai numeri:

39 350 5151993 / + 39 328 8428471 oppure tramite i canali social (Facebook Istagram – SanremoCalcio ) o sul sito web www.sanremocalcio.it