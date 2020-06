Ieri pomeriggio a Sanremo in via Privata al Sole, vicino a Pian di Poma un violento incendio è divampato tra i palazzi distruggendo due auto ed una moto. I danni ammontano ad alcune decine di migliaia di euro. Secondo alcune testimonianze lo scooter dal quale si sarebbe propagato il rogo era stato parcheggiato da pochi minuti. Una delle ipotesi è che sia stata una perdita di benzina ad innescare la scintilla, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati