Si avvia al termine la 40esima edizione della Festa di San Giovanni, che nonostante le difficoltà date dal momento sociale “particolare”, con grande sforzo e impegno da parte del Comune di Imperia e del Comitato San Giovanni, ha mantenuto la promessa di esserci.

Oggi, sabato 27 giugno, il piatto di “Mediterranea Cucina” sarà il tradizionale stoccafisso all’onegliese, preparato con l’antica ricetta di borgo Peri che il Comitato e la sua “Mediterranea cucina” tramandano con passione. La tradizione sarà accompagnata dall’innovazione con il raviolo di stocco fritto, il tutto in versione da asporto. Una grande sinergia arriva quest’anno dai ristoratori del centro storico di Oneglia che oltre al loro menù, propongono ai clienti anche i piatti della festa di San Giovanni e del suo Comitato.

Oggi, come domani, per tutta la giornata e fino a tarda sera saranno presenti gli stand di MercantIneja, la tradizionale fiera dell’artigianato, dell’enogastronomia e dei prodotti introvabili, organizzata nel cuore di Oneglia. Il vostro “shopping” sarà accompagnato dalla musica di DJ Tex e allietato da eventi per tutte le età e le passioni.

Uno speciale spazio dedicato a famiglie e bambini è quello della fattoria LiberaMente dove è possibile cavalcare pony e il famoso cavallo Oscar. Il MicroCirco invece attende tutti con il suoi spettacoli vintage e retrò.

Presente anche un’esposizione di auto d’epoca che nei giorni scorsi ha visto come ospiti celebri club italiani. Ospite di oggi il club “Cuore Alfista e amici delle auto e moto d’epoca” di Camporosso.

Ricordiamo che la festa di San Giovanni quest’anno prevede una formula diffusa nel cuore di Oneglia: piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro. Una nuova occasione per scoprire la città.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it