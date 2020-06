Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha presentato i risultati dei primi due anni di amministrazione. “Abbiamo investito 70 milioni in opere pubbliche, con una pista ciclopedonale che strapperà dall’emarginazione borgo San Moro e Fondura. Siamo entrati col rischio di commissariamento: abbiamo realizzato un piano di risanamento, approvato a tempo di record da Corte dei Conti e ministero dell’Interno”. Per rientrare dei 18 milioni di debiti, il Comune ha avviato dilazioni, la cui copertura sarà garantita sia dal mancato pagamento dell’iva sulla gestione dei parcheggi, sia dalla lotta all’evasione. Alcuni tributi non venivano pagati da 3 o 5 anni. Scajola ha anche incaricato alcuni tecnici di realizzare la nuova pianta organica del Comune (ora di 310 dipendenti) per renderla più efficiente.

