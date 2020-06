In seguito all’addio del capitano della ASD Imperia, Alessandro Ambrosini, molti giocatori hanno voluto salutarlo e ringraziarlo per tutto quel che ha fatto in questi anni per l’Imperia e per i compagni di squadra. A questo appello si unisce anche l’allenatore della formazione nerazzurra, Alessandro Lupo.

“Voglio salutare e ringraziare capitan Ambrosini per quel che ha fatto con me durante questa stagione. La promozione in serie D è passata anche attraverso una sua rete, contro l’Angelo Baiardo, e anche grazie alla disponibilità dimostrata in tutta la stagione. Sono sicuro che potrà ancora dire la sua nel rettangolo da gioco perchè ha tutte le possibilità per poterle dimostrare, proprio per questo gli auguro il meglio per il suo futuro”.